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Сегодня, 14:05

Доктор Мясников предупредил о вреде гаджетов

Ольга Стрельникова
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Розовый смартфон, смартфон на розовом фоне, античные статуэтки
Фото Freepik/freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что люди обратили во зло функционал современных гаджетов. «Мы сидим и не встаем часами. Поели, попили, в туалет сходили. Дальше возможности будут расширяться. А тело будет скрученное, слабенькое. Хорошую вещь гаджетом не назовут. В войне роботов и людей роботы побеждают. И, к сожалению, если мы не включим мозг, то они победят», — подчеркнул специалист и сам признался в зависимости от гаджетов. Об этом сообщили на портале News.ru.

По словам доктора Мясникова, неограниченное увлечение мобильным телефоном может привести к гиподинамии, нарушениям зрения и осанки. Специалист порекомендовал не злоупотреблять использованием смартфонов, но при этом не ограничиваться одним ресурсом. «Выберите себе несколько источников, буквально 2-3, желательно с противоположными взглядами. Если ты подписываешься на каналы и блогеров, то погружаешься в ватно-душный мир их рассуждений», — заявил Александр Мясников. Он также отметил, что лучше использовать смартфон для чтения книг.

Ранее мы рассказывали, стоит ли запрещать детям играть в компьютерные игры.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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