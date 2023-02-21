Доктор Мясников объяснил, из-за чего пропадают вкус и обоняние

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, почему могут нарушиться вкусовые ощущения и обоняние. Чаще всего, по словам специалиста, это происходит из-за коронавирусной инфекции. «Полное отсутствие вкусовых ощущений бывает редко, в основном встречается сниженный вкус и искаженный, когда кислое принимается за горькое», — пояснил доктор. Обоняние может исчезнуть буквально за день, но иногда для этого требуется гораздо больше времени.

Также нарушиться восприятие запахов и вкусов может при дефиците железа и витамина В12 (анемии), диабете, гипотериозе, болезнях Альцгеймера и Паркинсона, синдромах «горящего рта» и Шегрена, невралгии черепных нервов, психических расстройствах и грибковых поражениях ротовой полости. Есть и менее серьезные причины. Как отметил Александр Мясников, нарушиться вкусовые ощущения могут при злоупотреблении продуктами с глутаматом натрия.

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