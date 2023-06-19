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Сегодня, 05:45

Доктор Мясников назвал необычный признак рака у мужчин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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У мужчины болит живот.
Фото Freepik/jcomp

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в прямом эфире федерального телеканала рассказал нетипичным признаком онкологии у мужчин может быть железодефицитная анемия. Об этом сообщили на портале News.ru.

По словам доктора Мясникова, все слишком привыкли к тому, что железодефицитная анемия — обыденное явление, тогда как у мужчин она может указывать на наличие язвы, полипов или рака. При обнаружении железодефицитной анемии любой степени, врач порекомендовал мужчинам пройти гастроколоноскопию.

Также Александр Мясников отметил, что среди женщин дефицит железа встречается довольно часто — у каждой четвертой. В общей массе это вызвано ежемесячными потерями крови, из-за которых и снижается гемоглобин, резюмировал медик.

Ранее мы рассказывали, чем опасна анемия.

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Медицина
Советы и рекомендации
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