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Сегодня, 12:05

Доктор Малышева объяснила, почему болит голова во время непогоды и дождя

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка пьет таблетку.
Фото Freepik/freepik

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в эфире федерального канала рассказала, что головные боли во время дождя связаны со спазмом сосудов. Об этом сообщили на портале NEWS.ru.

По словам доктора Малышевой, при непогоде снижается атмосферное давление, что приводит к повышению артериального и спазму сосудов. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что резкое сужение сосудов также приводит к обострению мигреней и повышению риска инсульта. Чтобы избавиться от боли специалисты порекомендовали принимать обезболивающие, исключая нестероидные противовоспалительные средства (аспирин и ибупрофен) — они повысят артериальное давление еще больше.

Ранее мы рассказывали о способах, которые помогут избавиться от головной боли.

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