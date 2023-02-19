Доктор Белый назвал пластические операции, которые вернут молодость, не оставив следов

Ведущий российский специалист в области пластики лица, доктор медицинских наук Игорь Белый рассказал о незаметных пластических операциях, улучшающих внешность.

«В результате топ-лифтинга можно скорректировать форму бровей, устранить асимметричность, а также немного приподнять верхнее веко. Подтяжка убирает начинающееся нависание и опущение уголков глаз. Красивая форма глаз и разлет бровей создают впечатление молодости и подчеркивают естественную красоту. Второе — операция по удалению жировой грыжи под глазами. Швов не останется, ведь разрез проходит по внутренней оболочке века. Синяков и отеков практически никогда не бывает.

Чек-лифтинг дает безупречно естественный результат без малейшего намека на искажение черт [лица]! Красивая линия скул, отсутствие возрастных «заломов» в области щек и выраженных носогубных складок, а также омоложение нижних век с устранением любых проблем: мешков или провалов под глазами, носослезных борозд и морщин. Другую проблему — избыточный объем щек — поможет устранить операция по удаления комков Биша», — приводит «Life.ru» слова Белого.

Также врач упомянул прима-лифтинг, который идеально подойдет для женщин молодого и среднего возраста.

«Потратившись однажды на подтяжку, вы сможете в течение нескольких лет экономить на дорогостоящих процедурах. Тут главное правильно — выбрать время: не раньше, но и не позже, чем возникнут показания. Лучше проконсультироваться и с хирургом, и с косметологом, чтобы правильно оценить перспективы хирургических и безоперационных методов и выбрать оптимальный», — заключил специалист.