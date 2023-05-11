Доктор Агапкин объяснил, может ли икота быть признаком инсульта

Врач-реабилитолог и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин в эфире федерального канала рассказал, может ли икота быть неочевидным признаком инсульта. Вопрос специалисту задала гостья из зала.

По словам Сергея Агапкина, нарушения кровоснабжения в стволе головного мозга действительно способны вызвать непрерывную икоту. В некоторых случаях необычный симптом может вовремя предупредить об опасном состоянии и спасти жизнь.

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