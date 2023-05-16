Диетолог Тихомирова рассказала об опасностях сидячей работы для желудочно-кишечного тракта

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что малоподвижный образ жизни может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Когда мы мало двигаемся, наш кишечник также замедляется. Чем более человек физически активен — ходит пешком, гуляет на свежем воздухе, занимается спортом, тем активнее перистальтика его желудочно-кишечного тракта», — приводит Life.ru слова Тихомировой.

По словам эксперта, люди, которые ведут сидячий образ жизни, чаще страдают запорами и имеют нарушения пищеварения: образуются вздутия, метеоризм.

«В целом неподвижный человек — «ленивый ЖКТ». Поэтому иногда при запорах или других нарушениях не стоит сразу же принимать лекарства, а нужно всего лишь начать больше двигаться», — добавила эксперт.