Диетолог Соломатина рассказала об опасных последствиях кето-диеты

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что кето-диета, или белковая диета, в разное время имела совершенно различные названия. «Когда-то ее называли Кремлевской диетой, диетой Аткинса, было множество разновидностей и подвидов, но смысл один — уменьшение количества углеводов или их полное исключение, преимущественно белковое питание», — пояснила специалист.

Углеводы — это наша энергия. По словам диетолога, их принято убирать при ряде патологий в организме. «К примеру, при диабете не вырабатывается инсулин, поэтому не происходит метаболизм углеводов. Организм не может их использовать и переходит на другие источники энергии, например, белок. Это аварийный режим, в таком состоянии человек может продержаться достаточно короткое время», — предупредила Елена Соломатина.

При расщеплении белков и жиров образуются кетоновые тела, что достаточно токсично. Они начинают повреждать ткани собственного организма. «Страдает печень, почки, меняется pH внутренней среды организма. В Китае была даже такая казнь, когда человека, обреченного на смерть, кормили только мясом, не давая овощей и углеводов, из-за чего у него достаточно быстро формировались камни в почках. И, когда они начинали выходить, это были боли, превосходящие даже родовые», — рассказала диетолог.

По словам Елены Соломатиной, при таком стиле питания существуют огромные риски повреждения различных органов. «Можно заработать повышение мочевой кислоты и подагру. Раньше ее называли болезнью королей, поскольку позволить себе мясо мог не каждый, бедняки ели преимущественно крупы и овощи», — пояснила специалист. При повышении уровня мочевой кислоты образовывались кристаллики, которые осаживались в частности в суставах, и из-за этого возникала острая боль, формировались камни в почках. Нарушения микробиоты способствовали образованию раковых опухолей. «Тогда, конечно, это еще не связывали — мало знали. При нарушении микробиоты происходит размножение условно патогенной микрофлоры, и у человека начинается раннее старение, раннее дряхление», — предупредила врач.

Елена Соломатина рассказала, что раньше кето-диета применялась для лечения эпилепсии, сначала у детей, потом и у взрослых. Похудение было побочным эффектом. «Похудение от слова «худо». Это не физиологично. Люди худеют при очень опасных заболеваниях — онкология, диабет, язвы желудка и прочее. Ничего хорошего в этом нет. Использовать ето-диету как легкий способ похудеть, я бы не рекомендовала. Всегда нужно смотреть на цену такого метода, что мы в конечном счете имеем. Если человек будет худой и больной, наверное, это не каждому понравится», — резюмировала специалист, порекомендовав выбирать более физиологичные способы и не экспериментировать с кето-диетами без рекомендации врача.