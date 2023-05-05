Диетолог Соломатина объяснила, почему не стоит пробовать суп из майских жуков

Врач-диетолог Елена Соломатина не рекомендовала есть суп из майских жуков.

«Если мы говорим о жуках, личинках, лягушках, понятно, что французы не охотятся за лягушками в болотах, они не вылавливают их. Сверчков тоже не собирают за печкой. Есть специальные фермы, специальное питание — то есть определенные условия. Если майские жуки питаются растениями, они достаточно чистые», — приводит «Life.ru» слова Соломатиной.

По словам специалиста, деревья, которые растут в больших городах или рядом, могут накапливать вредные компоненты, поэтому сложно сказать, что содержится в майских жуках. Соломатина отметила, что в случае употребления супа из майских жуков у человека может начаться аллергия.