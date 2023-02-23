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Сегодня, 12:35

Диетолог Соломатина назвала главную ошибку в питании после 55 лет

Ольга Стрельникова
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Фото Drazen Zigic/Freepik

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что главная ошибка в питании пожилых людей, которая и приводит к лишнему весу и проблемам со здоровьем, — однообразное питание. Из-за этого организм не получает всех необходимых веществ. «У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно», — подчеркнула диетолог.

Также Елена Соломатина порекомендовала ежедневно менять продукты в меню, не есть на ужин и завтрак одно и то же. В рационе обязательно должны присутствовать белки — главный строительный материал для мышц и иммунной системы, жиры, выполняющие функцию пластического материала для мозга и гормонов, и углеводы, заряжающие энергией. Для этого в питание необходимо включить и чередовать: птицу, рыбу (в том числе красную, скумбрию, селедку), кролика, творог, сыр, кисломолочные продукты, яица, нут, горох, чечевицу, овощи, фрукты, разнообразные каши и цельнозерновой хлеб.

Ранее мы рассказывали, какие анализы нужно отслеживать после 50 лет.

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