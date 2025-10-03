Диетолог рассказала об опасности тренда на китайские конфеты, вызывающие диарею

В социальных сетях среди молодежи появился необычный тренд: покупать китайские конфеты, которые вызывают слабительный эффект. Некоторые надеются с их помощью похудеть, но в реальности диарея не помогает снижать вес. Об этом рассказала 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

По словам Диановой, мощный слабительный эффект конфет обеспечивают натуральные подсластители, в частности сорбитол. Это многоспиртовой заменитель, который противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника, так как может провоцировать метеоризм, дискомфорт и боли. Мнение о том, что такие конфеты помогут похудеть, неверное: после диареи вес возвращается очень быстро — порой на килограммы за один день.

«Едим мы от полутора до трех с половиной килограммов пищи, конечно, она концентрируется, но мы все равно условно к концу дня на килограмм весим больше просто потому, что съели еду, которую утром должны выделить естественным образом», — пояснила диетолог.

Она подчеркнула: слабительные никогда не являются средством для похудения, так как дают лишь временный эффект и применяются для лечения запоров.

Кроме того, многие сахарозаменители наносят вред микробиому кишечника и создают иллюзию временного снижения веса, не приводя к реальным долгосрочным результатам и нанося ущерб здоровью. Что касается сахара, его потребление следует контролировать. Как правило, допустимая норма — около 15 граммов сахара в день (примерно три чайные ложки).

Тем, кто хочет снизить потребление сахара, Дианова порекомендовала заменить сахар на более здоровые альтернативы: сладкий белок, белевскую пастилу, горький шоколад и орехи.