Диетолог рассказала о приемах, которые позволят оставаться сытым дольше
Врач-диетолог Ирина Мансурова считает, что, чтобы продлить чувство сытости, необходимо есть медленнее и пить настой мяты, информирует Life.ru.
Также к быстрому насыщению приводят бобовые. Эти культуры при относительно низкой калорийности очень питательные, содержат много белка и отлично насыщают.
Между приемами пищи стоит пить зеленый чай, отвар инжира. В еде врач советует использовать винный уксус и корицу для придания аромата блюдам.
Кроме того, необходимо пить не менее 2 л воды в день.
Источник: https://life.ru/p/1586771
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