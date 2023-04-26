Диетолог рассказала, как питаться в офисе, чтобы не толстеть

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что офисным работникам важно следить за питанием, поскольку низкая физическая активность сильно нарушает пищевое поведение.

Как отмечает специалист, важно, чтобы на работе был обеденный перерыв. Также, по ее словам, полезно делать легкие перекусы.

«Это может быть совсем простой перекус, например, стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса», — приводит «Life.ru» слова Кругловой.

Однако медик отметила, что не стоит слишком часто делать перекусы.