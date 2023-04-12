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Сегодня, 16:00

Диетолог рассказала, что можно и нельзя есть после тренировки

Алина Савинова
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Диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина рассказала, какие продукты можно есть после спортзала.

«В среднем после тренировки необходимо потреблять 10-20 граммов белка. Соотношение белков и углеводов при силовых тренировках должно составлять 2:1 — 20-40 граммов углеводов на 10-20 граммов белка. При интенсивных аэробных нагрузках соотношение должно быть 3:1 — 40-60 граммов углеводов на 10-20 граммов белка», — приводит «Life.ru» слова Пурахиной.

Как отмечает специалист, наилучшим выбором после занятий спортом станут йогурт, мюсли, яйца, курица, гарнир из риса или овсянки, цельнозерновые тосты, смузи, сухофрукты. По словам диетолога, не стоит употреблять белковую пищу, продукты, содержащие большое количество сахара (шоколад, печенье), жареную пищу, фастфуд. Также Пурахина призвала не забывать о водном балансе.

«Во время тренировок организм теряет около литра воды. Восстановление водного баланса помогает поддержать работу органов и систем, влияет на доставку питательных веществ, улучшает качество сна и настроение», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1571713
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