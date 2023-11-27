Диетолог объяснила, почему витамин С важен для организма

Сейчас самый разгар простудных заболеваний, поэтому особенно важно задуматься об укреплении иммунитета. К сожалению, это не быстрый процесс. Но чем раньше человек начнет заботиться о себе, тем лучше.

В укреплении иммунитета играют важную роль множество полезных микроэлементов, но витамин С считается основным помощник в борьбе с простудой. Именно о важности этого антиоксиданта «СЭ» рассказала диетолог Светлана Бутова.

По ее словам, витамин С особенно необходим организму, так как он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, защищает от некоторых видов рака и помогает в борьбе с респираторными инфекциями.

«Нутриент относится к группе водорастворимых витаминов. Он не накапливается в организме. Запастись им впрок не получится», — подчеркивает эксперт.

Диетолог отмечает, что дефицит полезного вещества прежде всего связан с недостаточным потреблением овощей, фруктов, зелени и ягод, богатых витамином С. Однако его содержание в разных частях продуктов неодинаково. Больше всего нутриента — в кожуре, наружных слоях и листьях.