Диетолог объяснила, чем опасно ожирение у детей

По оценкам экспертов, к 2030 году ожирение станет глобальной проблемой человечества. Этот вопрос стал актуальным и для России, где число случаев лишнего веса продолжает расти, особенно среди детей. Это тревожная тенденция для молодого поколения, поскольку она негативно влияет на психическое здоровье и увеличивает риск диабета, а в некоторых случаях может приводить к бесплодию. Об этом рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Нарушение обмена углеводов, связанное с ожирением, способствует развитию инсулинорезистентности и в дальнейшем может привести к сахарному диабету первого и второго типов. У детей старшего возраста, которые в раннем возрасте столкнулись с избытком массы тела, часто возникают и другие проблемы, заметила специалист.

«У девочек ожирение приводит к проблемам с менструальным циклом, с деторождением. То есть, в общем-то, когда мы раскармливаем девочку, то устраиваем девушке и молодой женщине кучу проблем с точки зрения эндокринологии и гинекологии. Причем от бесплодия до повышения рисков рака репродуктивной женской системы», — подчеркнула эксперт.

Помимо физических последствий, ожирение может сказаться на психическом состоянии, особенно у детей, которые из-за лишнего веса часто подвергаются буллингу, что может оставить травму на всю жизнь. Белоусова призвала пересмотреть подход к организации детского питания, сместив акцент с удовольствия от вкусной еды на полноценное питание.

«То есть ни в коем случае не надо перекармливать ребенка, надо следить за его питанием, особенно в тот момент, когда он самостоятельно себе может покупать какую-то еду», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала внедрять в воспитание ребенка принципы здорового питания через объяснения простыми примерами и сказками: что полезно, а что вредно, чтобы формировать устойчивые привычки в раннем возрасте.