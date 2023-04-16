Диетолог назвала продукты, которые помогают сжигать жир без тренировок

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, какие продукты помогут быстро похудеть. Об этом ифнормирует «Life.ru».

По словам специалиста, овсянка не только хорошо насыщает, но и ускоряет процессы жирового метаболизма. Грейпфрут понижает уровень гормона инсулина, который способствует отложению жиров в лишние килограммы. Кроме того, при похудении помогает имбирь, зеленый чай, корица, малина и сельдерей.

Однако специалист отметила, что для успешного похудения недостаточно включить в рацион эти продукты, так как есть и те, от которых следует отказаться. Например, стоит полностью исключить молочку, в частности сметану, творог, сливки и само молоко.