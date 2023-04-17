Диетолог Мухина назвала напитки, которые сжигают жир и разгоняют метаболизм

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие напитки, помогают сжигать жир и ускоряют метаболизм.

«Напитки, которые являются симпатоадреналовыми средствами, как контринсулярный гормон, за счет работы повышают концентрацию глюкозы в крови. Симпатоадреналовые средства хорошо известны — это кофе, (все напитки из кофеина), какао. Они фактически уменьшают аппетит», — приводит «Life.ru» слова Мухиной.

Также по словам врача, огромную пользу для организма несет сок квашеной капусты, содержащий полезные бактерии и витамины. Как отмечает специалист, сок квашеной капусты богат антиоксидантами, железом, молибденом, магнием, медью. Кроме того, Мухина порекомендовала обратить внимание на лекарственный напиток из барбариса, сок из консервов печени трески, сибирский женьшень и пажитник.