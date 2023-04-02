Диетолог Мансурова рассказала, как сохранить здоровое пищевое поведение при хроническом стрессе

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, что при стрессе важно понять, что доставляет радость, кроме еды.

«Очень важно знать, что еще, помимо еды, доставляет вам радость, помогает чувствовать полноту жизни. Спрашивайте себя: что я хочу? Хочу ли я так сильно есть сейчас или мне необходимо что-то иное? Можно составить список своих ресурсов внешних и внутренних. Старайтесь сами два раза в день посвятить время себе, и побыть в одиночестве, и делать только то, что вы хотите. Найдите какое-то занятие, которое приносит вам ощущение жизни и при этом не наносит вред», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

Также специалист отметила, что есть продукты, которые снижают аппетит. Среди них грейпфрут, ананас и зеленые яблоки.