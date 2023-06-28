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Сегодня, 20:30

Диетолог Лушникова рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для фигуры

Алина Савинова
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Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что орехи нужно употреблять с осторожностью.

Во-первых, они содержат много калорий (в 100 граммах — от 500 до 800 ккал), поэтому достаточно употреблять 20-30 граммов орехов в день. Во-вторых, орехи являются сильным аллергеном. Причем, по словам специалиста, аллергическую реакцию может вызвать какой-то определенный их вид. В-третьих, этот продукт плохо переваривается. Кроме того, могут попасться некачественные орехи, которые опасны для здоровья. Как отмечает диетолог, категорически нельзя покупать орехи с плесенью, поскольку в них накапливается опасный афлатоксин.

«Попадая в организм человека, он может вызвать острое отравление. Его типичные симптомы: повышение температуры тела, слабость, головокружение, рвота, диарея. Почувствовав их, надо выпить сорбент и много воды, а при выраженных признаках отравления лучше обратиться к врачу», — приводит «Life.ru» слова Лушниковой.

Источник: https://life.ru/p/1589825
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