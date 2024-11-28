Детский стоматолог объяснила, как правильно ухаживать за зубами ребенка

В последние годы проблема стоматологических заболеваний у детей становится все более актуальной. Специалисты предлагают родителям обратить внимание на правильный уход за зубами детей с самых ранних лет. В эксклюзивной беседе с «СЭ» детский врач-стоматолог Танцерева Кристина рассказала, как минимизировать риск возникновения проблем с зубами у детей.



«Как только у малыша прорезаются первые зубы, родители должны проводить их регулярную чистку. Используйте специальные щетки для младенцев, а пасту выбирайте со фтором, он играет важную роль в укреплении эмали зубов и предотвращении кариеса. Определить правильную концентрацию поможет врач на консультации», — объяснила доктор.



По словам стоматолога, чистить зубы следует дважды в день — утром и вечером, чтобы создать у детей правильные привычки.



«Сделайте процесс чистки зубов увлекательным: используйте яркую щетку и вкусную пасту, можно также включить любимую песенку на несколько минут», — добавила эксперт.



Кристина отметила, что на здоровье зубов также влияет питание. Лучше ограничить количество сладостей и газированных напитков. Вместо этого ввести в рацион больше фруктов и овощей. Они не только полезны, но и способствуют естественному очищению зубов. Кроме того, стоматолог напомнила о важности регулярного посещения врача.



«Планируйте визит к детскому стоматологу хотя бы раз в полгода. Это поможет вовремя обнаружить возможные проблемы и предотвратить их развитие. Также нужно посетить врача-ортодонта, чтобы вовремя исправить патологию прикуса, если такая имеется», — порекомендовала медик.



Врач добавила, что необходимо обращать внимание на молочные зубы, так как они служат основой для постоянных. Если у ребенка есть кариес, это может привести к появлению осложнений на коренных зубах.



«Здоровые зубы в детстве — это залог красивой и здоровой улыбки в будущем. Начните заботиться о них с раннего возраста, и ваши усилия обязательно окупятся», — подытожила врач.