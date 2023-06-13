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Сегодня, 23:25

Детский хирург Лукин дал родителям три главные рекомендации на лето

Алина Савинова
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Хирург Иван Лукин назвал три основные причины детских травм летом.

Прежде всего, по словам специалиста, в летний сезон учащаются случаи укусов клещей. Врач предупредил родителей, что самостоятельно удалить опасное насекомое нельзя, лучше обратиться к хирургу. Также Лукин не рекомендует самостоятельно удалять занозы, которые являются распространенной проблемой во время летних каникул.

«Самостоятельно удалять занозы не рекомендуется, есть опасность, что часть инородного тела останется в мягких тканях, и потом будут осложнения, и найти занозу будет намного сложнее», — приводит «Life.ru» слова медика.

Еще одна наиболее частая причина появления травм у детей летом — падения с опасных средств передвижения (самокатов, скейтбордов, велосипедов), поэтому хирург напоминает, что не стоит забывать про использование шлемов и налокотников.

Источник: https://life.ru/p/1586202
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