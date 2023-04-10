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Сегодня, 17:00

Детокс-коуч перечислила продукты для здоровья почек

Алина Савинова
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Детокс-коуч, эксперт по питанию Екатерина Вохмянина рассказала, что нужно добавить в рацион питания для здоровья почек.

«Например, арбуз и апельсин — очень сочные плоды, в составе которых 95-98% жидкости, то есть органической воды, которая будет позволять нашим почкам за счет большого количества жидкости работать активнее. А чем активнее работают почки, тем больше усиливается их выделительная система — и они очищают организм активнее», — приводит «Life.ru» слова Вохмяниной.

Солесодержащие продукты, по словам специалиста, наоборот замедляют работу почек по выведению токсинов из организма.

«Старайтесь употреблять как можно меньше соли и включить в рацион арбузы, дыни, апельсины, мандарины, грейпфрут, виноград, а также свежевыжатые соки», — добавила детокс-коуч.

Источник: https://life.ru/p/1571364
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