Дерматовенеролог рассказала о средстве, которое сделает кожу гладкой и упругой
Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», что сделать кожу лица и тела гладкой и упругой, увлажнить ее и напитать, улучшить текстуру и цвет, уменьшить видимость рубцов и растяжек поможет масло ростков пшеницы. «Кожа — самый большой орган человека. Ее здоровье и внешний вид имеют важное значение для нашего общего самочувствия. Масло ростков пшеницы в этом плане незаменимо», — заявила эксперт.
Благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов, масло ростков пшеницы обладает увлажняющими и питательными свойствами. Антиоксиданты в его составе помогают защитить кожу от повреждений свободными радикалами и преждевременного старения. «Нанесите небольшое количество масла ростков пшеницы на чистую влажную кожу и массируйте ее мягкими круговыми движениями до полного впитывания. Используйте его ежедневно или по мере необходимости, ориентируясь на реакцию кожи», — резюмировала Елена Богатова.
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