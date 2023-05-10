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Сегодня, 21:45

Дерматовенеролог рассказала, есть ли преимущества у искусственного загара

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Загорелое тело.
Фото Freepik/master1305

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», есть ли преимущества у искусственного загара. «Искусственный загар можно получить в солярии и усилить с помощью косметических средств, таких как кремы, спреи, таблетки, назальные спреи и инъекции. Однако все они могут быть опасны для здоровья и вызывать серьезные последствия», — пояснила специалист. Например таблетки, содержащие каротиноиды, могут вызвать пожелтение кожи и глаз, а также переизбыток витамина А. Спреи и инъекции, имеющие в своем составе меланотан, действительно дают быстрый и насыщенный тропический оттенок кожи, но могут спровоцировать появление огромного количества родинок, кератом и прочих новообразований на коже. «Чего только стоят фиолетовые губы бонусом!», — заявила косметолог.

Если вы хотите получить загар, лучше всего делать это естественным путем — на солнце, в безопасное время, используя средства защиты от солнца. «Такой метод может занять несколько больше времени. Зато будет более безопасным для вашего здоровья и кожи. Чтобы сохранить загар, используйте специальные лосьоны и кремы, которые не содержат вредных ингредиентов и не повреждают кожу. Но злоупотреблять ими не стоит», — резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, как не обгореть на солнце.

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Польза и вред
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