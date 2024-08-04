Дерматовенеролог перечислила симптомы редкого рака ногтей

Дерматовенеролог, косметолог Наталья Петрушова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин, в том числе онкологические. Например, редкий вид рака — подногтевая меланома.

По словам эксперта, при горизонтальной фазе заболевания образуются коричневые или черные полосы под ногтем и на окружающей коже. А при вертикальной фазе опухоль прорастает глубже в ноготь, делая его ломким и хрупким. Он становится черным или коричневым, могут появиться трещины.

Петрушова добавила, что по мере роста опухоли пациент может чувствовать боль, распирание и жжение.