Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Дерматовенеролог перечислила симптомы редкого рака ногтей
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Дерматовенеролог перечислила симптомы редкого рака ногтей

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает маникюр
Фото svetikd/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Дерматовенеролог, косметолог Наталья Петрушова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у каждого пятого человека есть заболевания ногтевых пластин, в том числе онкологические. Например, редкий вид рака — подногтевая меланома.

По словам эксперта, при горизонтальной фазе заболевания образуются коричневые или черные полосы под ногтем и на окружающей коже. А при вертикальной фазе опухоль прорастает глубже в ноготь, делая его ломким и хрупким. Он становится черным или коричневым, могут появиться трещины.

Петрушова добавила, что по мере роста опухоли пациент может чувствовать боль, распирание и жжение.

Как сделать ногти крепче. Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими и блестящими
Медицина
0
Новости холдинга
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Последние новости
3 авг 18:45
Гинеколог назвала причину, которая мешает зачатию ребенка
2 авг 20:30
Терапевт назвала три опасных последствия постоянного недосыпа
2 авг 14:55
Врач объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах
31 июл 17:30
Кардиолог перечислил причины опасного сгущения крови
31 июл 14:05
Исследование: сахар приводит к увеличению биологического возраста