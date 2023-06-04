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Сегодня, 20:15

Дерматовенеролог объяснила, как убрать темные пятна на коже подмышек

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Темные подмышки.
Фото Freepik/freepik

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как убрать темные пятна на коже. «Темные пятна на коже в области подмышек, между ног и в других областях могут появляться по разным причинам. Их провоцирует трение, воспаления, гормональные изменения, избыточное потоотделение или гиперпигментация», — пояснила специалист.

Осветлить темные пятна на коже и предотвратить их возникновение, по словам Елены Богатовой, можно. Следует дважды в день очищать проблемные области, используя мягкое мыло или средство без агрессивных химических составляющих. «Регулярно используйте мягкий скраб или мочалку — они удалят омертвевшие клетки и обновят кожу. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не спровоцировать раздражение», — предупредила врач. Чтобы темные пятна не появлялись на коже или не усугубились, нужно избегать чрезмерного трения в проблемных зонах. Поэтому лучше отказаться от грубых тканей и слишком плотной, натирающей одежды, особенно в жару. Способствовать появлению темных пятен может избыточное потоотделение, поэтому регулярно пользуйтесь антиперспирантом. Также во избежание гиперпигментации следует применять солнцезащитные кремы с высоким SPF.

Чтобы снизить гиперпигментацию и осветлить темные пятна на коже, Елена Богатова порекомендовала использовать осветляющие кремы и лосьоны. Перед использованием таких средств нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку некоторые их компоненты могут быть токсичны. Избегать следует агрессивных и ароматизированных продуктов по уходу за кожей, которые могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию, а также сильных химических депиляционных средств и бритья, использовать более мягкие методы удаления волос. «Питайтесь здоровой и сбалансированной пищей, богатой витаминами и антиоксидантами, чтобы поддерживать здоровье кожи. Пейте достаточно воды. Если все эти рекомендации не дали результатов, лучше обратиться к дерматологу лично для индивидуальных рекомендаций», — заключила Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, можно ли избавиться от пигментных пятен.

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