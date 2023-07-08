Дерматовенеролог объяснила, как не сгореть на отдыхе в жарких странах

Врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Богатова рассказала «СЭ», как не сгореть на отдыхе в жарких странах. «Это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Чтобы избежать солнечных ожогов на отдыхе, нужно начинать загорать заранее, за несколько недель до поездки. Так кожа получит небольшой запас меланина, который защитит ее от солнечных лучей», — посоветовала эксперт.

Не стоит пренебрегать защитными кремами и бальзамами для губ с высоким уровнем защиты (SPF 30 и выше), даже если уже есть легкий загар. Их нужно наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце и обновлять через каждые два часа или после купания.

Елена Богатова также отметила, что важно избегать прямых солнечных лучей, особенно в период пиковой активности солнца (с 10 до 16 часов). «Лучше проводить это время в тени. Одежда при этом должна быть легкой, дышащей, покрывать большую часть тела и соответствовать погоде. Носите шляпы, кепки или другие головные уборы, не забывайте про очки», — порекомендовала дерматовенеролог.

По словам Елены Богатовой, нельзя загорать слишком часто и долго, лучше начать с нескольких минут. Также не следует загорать ежедневно или пытаться сделать это за день. «Помните, что загар — результат обезвоживания кожи. Если вы чувствуете сухость, моментально нанесите на кожу увлажняющие кремы и пейте больше воды. Пейте воду регулярно и избегайте алкоголя, который только усугубит обезвоживание», — резюмировала врач.

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