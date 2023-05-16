Дерматолог Швецова рассказала, как ухаживать за кожей мужчинам, которые не любят кремы

Врач-дерматолог-косметолог Людмила Швецова рассказала, как ухаживать за кожей тем мужчинам, которые не любят большое количество слоев крема на лице.

«Большинство мужчин не любят наносить на кожу три слоя различных средств, поэтому в таких случаях рекомендуется выбирать крем с SPF, который не только увлажняет, но и защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения. Мужчины, не привыкшие наносить что-то на лицо, как правило, не любят ощущение крема на коже. Поэтому мы стараемся подбирать для них крем не слишком жирный, без каких-либо отдушек или с отдушками, более характерными для мужчин», — приводит «Life.ru» слова Швецовой.

Также дерматолог отметила, что при регулярном бритье в домашнем уходе не стоит использовать кислоты, так как после них часто бывают неприятные ощущения.