Дерматолог рассказала, почему «английская» лучше обычной соли для ванн

Врач-дерматовенеролог Анастасия Мальцева специально для «СЭ» рассказала, что в состав «английской» соли входит сульфат магния, из-за чего ее называют магниевой. «Если принимать ванны с «английской» солью, улучшается качество кожи», — подчеркнула специалист. Магниевая соль не только способствует уменьшению отеков и целлюлита, но и снимает стресс, успокаивает нервы, улучшает сон, а также незаменима после занятий спортом — она снимает болевые ощущения в мышцах.

Какие еще ингредиенты для ванн помогут расслабиться и оздоровить организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».