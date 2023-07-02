Дерматолог рассказала о средстве, которое поможет безопасно снять макияж

Врач-дерматолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ» о средстве, которое поможет безопасно снять макияж. «Вопреки распространенному мнению, масла не только питают кожу, но и увлажняют ее, а также прекрасно подходят для удаления макияжа. При этом они не повреждают ресницы, а бережно за ними ухаживают», — пояснила специалист.

Как отметила Софья Хаустова, некоторые из масел увлажняют кожу лучше, некоторые не очень. «Я пробовала много разных масел. Из них я бы порекомендовала оливковое масло, смешанное с водой, аргановое и масло грит. Но все достаточно индивидуально, поэтому не лишней будет консультация со специалистом», — заключила дерматолог.

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