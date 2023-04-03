Дерматолог рассказала, как химчистка может повлиять на кожу тела

Врач-дерматолог Анна Павлова рассказала «СЭ», как может химчистка повлиять на кожу. «Во время химчистки в барабан машинки заливается около 200 литров реагента. Остаточная масса вещества на вещи минимальна — менее 50 граммов, которые частично выветриваются при сушке в барабане и дальнейшем проветривании в шкафу», — пояснила эксперт. По ее словам, аллергические реакции сводятся практически к нулю, поскольку прямого контакта с кожей у верхней одежды нет.

Также Анна Павлова отметила, что люди с предрасположенностью к атопическому дерматиту или реакциями на запахи могут спокойно пользоваться услугами химчистки. «Одежда после обработки практически не пахнет, вероятность усилить аллергические реакции — минимальна. Прогулка по улице, вдыхание выхлопных газов или пыльцы цветущих растений могут дать намного больше провокаций», — заключила дерматолог, но все же посоветовала, при сдаче одежды в химчистку предупредить специалистов об использовании более экологичных и протестированных средств.

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