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Дерматолог рассказала, чем опасны перцовые маски для волос
Здоровье

Сегодня, 15:30

0 мин.

Дерматолог рассказала, чем опасны перцовые маски для волос

Мария Маковей
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Маска для волосы в руках.
Фото zest_marina/istockphoto.com
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Дерматолог, косметолог Наталья Щеплева в разговоре с «СЭ» рассказала, чем опасны перцовые маски для стимуляции роста волос.

По ее словам, они сильно раздражают кожу головы, могут вызвать контактный или себорейный дерматит, спровоцировать псориаз или перхоть.

«Если кожа головы воспалена, здоровых волос ждать не стоит», — предупредила эксперт.

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Польза и вред
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