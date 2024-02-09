Дерматолог объяснила, почему расширяются поры
Дерматолог-косметолог Амина Бердова в разговоре с «СЭ» заявила, что расширенные поры — это частая проблема тех, кто обладает жирной и проблемной кожей. По ее словам, излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. Кроме того, проблема может передаваться по наследству.
«Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны», — добавила эксперт.
Также поры расширяются из-за чрезмерного увлечения солнечными ваннами, так как ультрафиолет уменьшает выработку коллагена, провоцирует раннее старение.
К еще одной причине косметолог отнесла вредные привычки и бедный рацион, а также некачественный уход за кожей.
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25 фев 20:00
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