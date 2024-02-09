Дерматолог объяснила, почему расширяются поры

Дерматолог-косметолог Амина Бердова в разговоре с «СЭ» заявила, что расширенные поры — это частая проблема тех, кто обладает жирной и проблемной кожей. По ее словам, излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. Кроме того, проблема может передаваться по наследству.

«Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны», — добавила эксперт.

Также поры расширяются из-за чрезмерного увлечения солнечными ваннами, так как ультрафиолет уменьшает выработку коллагена, провоцирует раннее старение.

К еще одной причине косметолог отнесла вредные привычки и бедный рацион, а также некачественный уход за кожей.