Дерматолог объяснила, можно ли взрослым пользоваться детским кремом

30 августа врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова на сайте издания «АиФ» рассказала, принесет ли пользу детский крем для взрослой кожи. По ее словам, для тела такая косметика вполне подходит, но наносить ее на лицо не стоит. Дело в том, что детские кремы содержат вещества, которые формируют на коже пленку, из-за этого у взрослых забиваются поры и стимулируется активная выработка кожного сала. В результате могут возникнуть дерматиты, морщины и воспалительные процессы.

Как пояснила Татьяна Егорова, у детей подобные реакции не возникают, потому что кожа тоньше, а гормональная активность не такая, как у взрослых. Детская кожа легче воспринимает состав крема и быстрее восстанавливается, резюмировала эксперт.

Ранее, 10 апреля, мы рассказывали, какие уходовые средства противопоказаны для детей.