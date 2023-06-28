Дерматолог объяснила, какой витамин защитит кожу от фотостарения

Врач-дерматолог, косметолог Любовь Столина рассказала «СЭ», как применять витамин С против старения кожи. «Витамин С — мощный антиоксидант и компонент №1 в уходовой косметике. Особенно такие средства показаны летом, поскольку активно защищают от всех проявлений фотостарения, продлевая молодость и отодвигая момент наступления возрастных изменений», — пояснила специалист. Среди положительных эффектов витамина С: стимуляция выработки коллагена, предотвращение сухости, обезвоживания кожи, морщин, пигментации и преждевременного старения. «При выборе крема с витамином С, обратите внимание на его форму. Он должен быть устойчив к окислению и воздействию ультрафиолета. Именно в таком виде витамин С рекомендован на лето в качестве базового ухода. Он подойдет для всех возрастных групп и типов кожи», — резюмировала косметолог.

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