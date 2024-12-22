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Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой
Здоровье

Сегодня, 19:30

2 мин.

Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой

Мария Задорожная
Автор
Девушка со снежинкой
Фото heckmannoleg, iStock
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Зимой кожа лица часто подвергается большому стрессу из-за холода, ветра и резких температурных изменений. В таких условиях она может стать более чувствительной и уязвимой. Дерматолог Ирина Ткачева в беседе с Леди Майл заявила, что низкая влажность воздуха и холод вызывают нарушение защитного барьера кожи, что, в свою очередь, приводит к обезвоживанию и увеличению склонности к раздражению.

Чтобы защитить кожу зимой, важно использовать кремы, содержащие церамиды, витамины и масла. Эти компоненты помогут восстановить защитный барьер и сохранить влагу. Хорошо подойдут средства с пребиотиками и постбиотиками, которые способствуют нормализации микробиома кожи, от состояния которого зависит реактивность кожи.

Важно избегать агрессивных очищающих средств, которые могут усугубить ситуацию. Лучше использовать мягкие гели и масла, которые не содержат спирта и сульфатов. Также стоит ограничить время принятия душа и контролировать температуру воды, подчеркнула эксперт.

«Регулярное применение увлажняющих масок с гиалуроновой кислотой и пептидами поможет вернуть коже мягкость и уменьшить ощущения стянутости. Не забывайте о кремах с питательными свойствами, их стоит наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы избежать замерзания влаги на коже», — сказала доктор.

Если же кожа начала шелушиться или краснеть после прогулки, нужно промыть лицо смягчающим тоником и нанести питательный крем, который поможет восстановить баланс. Также рекомендуется использовать увлажнители воздуха в помещении, чтобы компенсировать сухость, вызванную отоплением.

«Избегайте спиртосодержащей косметики и агрессивных пилингов, которые могут усугубить чувствительность кожи. Лучше всего проводить прогулки в обеденное время, когда температура обычно более высокая, и всегда защищать кожу перед выходом на мороз подходящими средствами», — подытожила дерматолог.

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