Дерматолог объяснила, как правильно мыть наращенные волосы

Наращенные волосы при мытье нельзя скручивать в жгут или сильно тереть — движения должны соответствовать направлению роста волос. Об этом заявила в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева.

Шампунь сначала следует вспенить в ладонях, а затем распределить по длине.

«Самая частая ошибка — мыть голову «как всегда», хотя на голове уже стоит конструкция, которая ведет себя иначе. Когда вы энергично массируете зону креплений, волосы в этих местах травмируются сильнее всего. Плюс туда забивается стайлинг и кожное сало, которое никто не вымывает до конца. Через пару недель клиентка уже жалуется на зуд и ощущение «грязной головы» даже после свежего мытья, — пояснила эксперт.

Излишки себума и остатков стайлинга поможет удалить мягкий пилинг кожи головы, но важно наносить средство на кожу и прикорневую зону, а не на капсулы. После мытья волосы следует промокнуть мягким полотенцем и оставить подсыхать распущенными или в свободной косе.