Дерматолог назвала лекарства, которые приводят к выпадению волос

Причиной усиленного выпадения волос может стать прием ряда лекарственных средств, в том числе антидепрессантов. Об этом сообщила дерматолог Александра Филева в беседе с RT.

По ее словам, препарат временно переводит значительную часть волосяных фолликулов в фазу преждевременного покоя. Однако потеря волос на фоне медикаментозной терапии не относится к самым частым побочным эффектам. Вероятность такой реакции зависит от общего состояния организма и генетической предрасположенности пациента, а обычно проявляется спустя несколько месяцев после начала лечения.

Специалист предостерегла от самостоятельной отмены препаратов: резкая остановка приема антидепрессантов может ухудшить самочувствие и повлиять на эффективность терапии. При заметном усилении выпадения волос следует обратиться к врачу, который может скорректировать дозу или подобрать альтернативное средство.

Филева добавила, что в большинстве случаев после изменения схемы лечения, цикл роста волос постепенно нормализуется. На этапе адаптации важно поддерживать сбалансированное питание с достаточным потреблением белка, витаминов и железа, а также уделять внимание уходу и укреплению волос.