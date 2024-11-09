Daily Mirror: в спортзале в 362 раза больше бактерий, чем на сидении унитаза

Некоторые привычки в тренажерном зале могут приводить к серьезным заболеваниям. Об этом заявила врач общей практики и терапевт Аарти Синха в интервью изданию Daily Mirror.

В первую очередь, эксперт настоятельно рекомендовала регулярно и тщательно очищать бутылку для воды. По ее словам, недостаточная гигиена может привести к накоплению бактерий под крышкой, которые, попадая в воду, способны вызвать такие неприятные последствия, как диарея и рвота.

Также терапевт обратила внимание на опасности, связанные с использованием спортивных ковриков. На них часто оказывается пот, содержащий отмершие клетки кожи и различные вирусы.

«Если взять коврик сразу после другого человека, можно заразиться кожными и респираторными инфекциями», — предостерегла специалист.

Кроме этого, Синха посоветовала спортсменам после тренировки сразу снимать спортивную одежду и не надевать ее повторно. Влага и пот, накапливающиеся на одежде, могут способствовать развитию таких инфекций, как кандидоз и импетиго.

Наконец, врач порекомендовала обязательно протирать тренажеры и снаряды перед использованием. Она привела в пример исследования, которые показали, что на беговых дорожках содержится в 74 раза больше бактерий, чем на раковинах в общественных туалетах, а на гантелях их количество превышает норму в 362 раза по сравнению с сиденьем унитаза.