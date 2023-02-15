Чемпион Европы Маннанов рассказал о пользе плавания для сна

Трехкратный чемпион Европы Эдуард Маннанов рассказал, почему плавание благотворно влияет на сон.

«Некоторые эксперты считают, что сон и физические упражнения имеют двунаправленную связь: тренировки помогают лучше спать, а достаточное количество сна может способствовать более здоровому уровню физической активности. В частности, плавание может принести невероятную пользу, воздействовать как на физическое, так и на психическое здоровье, которое прямым образом влияет на сон человека.

Плавая, можно дать своему телу естественный способ расслабиться после дня и подготовиться к отдыху и сну. Плавание можно использовать как переходный период между активной фазой дня в рабочие часы и отдыхом и сном в нерабочее время», — приводит «Life.ru» слова Маннанова.

Также спортсмен отметил, что при плавании человек тратит много сил на движение в воде, преодолевая ее сопротивление. После этого напряжение в организме проходит, голова разгружается, человек отвлекается от проблем, и тело приобретает состояние, более готовое ко сну. Кроме того, по его словам, плеск воды — звук, который многими людьми воспринимается как успокаивающий.