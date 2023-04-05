Цефалголог рассказала, какие привычки защищают от деменции

Невролог, цефалголог Татьяна Щербакова рассказала о том, что поможет снизить риск появления деменции. Об этом информирует «Life.ru».

По словам специалиста, одним из факторов риска развития болезни является уровень артериального давления, глюкозы крови и холестерина. Своевременная диагностика позволяет снизить вероятность появления сосудистой деменции. Кроме того, развитию синдрома деменции способствует депрессивное расстройство.

Снизить рис появления деменции поможет качественный ночной сон, физическая активность и нормальная масса тела. Стоит отказаться от вредных привычек, так как алкоголь и никотин провоцируют развитие атеросклеротического поражения сосудов мозга.