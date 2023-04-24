Британский эксперт поделилась омолаживающей маской из куркумы

Эксперт по коже Лорена Оберг рассказала об омолаживающей домашней процедуре, в основе которой куркума. «Это удивительная специя, которую можно наносить на лицо, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, прыщами, землистым цветом кожи. Действуя мгновенно, куркума, нанесенная на кожу, придаст ей сияние, сделает мягкой и гладкой на ощупь», — заверила специалист. Об этом сообщили на сайте журнала Marie Claire.

По словам Лорены Оберг, куркума омолаживает, уменьшает морщины, сохраняет эластичность кожи, улучшает ее внешний вид, устраняет усталость вокруг глаз и снимает отечность. «Хотя не было выявлено никаких известных побочных эффектов от использования куркумы на лице, она может оставить небольшой желтоватый осадок. Люди с чувствительной кожей должны сначала провести небольшой тест на аллергическую реакцию (на сгибе локтя)», — посоветовала эксперт.

Лорена Оберг предложила использовать куркуму в домашней маске для лица, смешав несколько щепоток ярко-оранжевого порошка с небольшим количеством геля алоэ вера или греческим йогуртом и медом. «Разотрите его в гладкую пасту, а затем нанесите на все лицо, избегая деликатной области вокруг глаз, на 20 минут, а затем смойте», — пояснила специалист. Такую маску можно делать два-три раза в неделю.

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