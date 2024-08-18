Британский доктор заявил, что мужчинам нельзя спать в трусах

Доктор Брайан Стейкснер из Института мужского здоровья заявил в беседе с изданием The Sun, что мужчинам спать в трусах опасно для здоровья. По его словам, это снижает шансы на зачатие.

Врач пояснил, что когда мужчина спит в трусах — это повышает температуру в нижнем отделе тела и плохо влияет на качество спермы.



«Ваши нижние отделы должны иметь правильную температуру, чтобы оптимизировать выработку спермы. Кроме того, большее количество бактерий повышает вероятность инфицирования любой потертой или раздраженной кожи», — сказал эксперт.

Лучшим решением, как отметил специалист, станет сон голышом. Это гораздо полезнее для мужской фертильности и позволяет коже дышать.