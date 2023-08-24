Британец похудел на 111 кг, отказавшись от любимого напитка

24 августа на портале «Лента.Ру» рассказали о британце, который похудел на 111 кг благодаря тому, что отказался от колы и начал много ходить. До этого Брин Пенроуз весил 192 кг, не следил за питанием, ел преимущественно фастфуд и ежедневно выпивал по шесть банок газировки.

Врачи предупредили 48-летнего жителя Йоркшира, что если он не сбросит лишний вес, ему грозит инфаркт и инсульт, как результат — летальный исход. Чтобы восстановить здоровье Брин Пенроуз перестроил пищевые привычки: перестал есть чипсы, мучное и еду навынос, а также заменил колу водой и протеиновыми коктейлями. Кроме того, мужчина стал гулять по саду около своего дома, постепенно увеличивая протяженность прогулок. Сейчас он проходит не менее 21000 шагов в день.

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