Бразильские врачи три года списывали опасную болезнь ребенка на его лень

В Бразилии на протяжении трех лет врачи списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на усталость и лень. Историю мальчика рассказало издание Metropoles.

Мать 9-летнего Ренату Родригеса привела его в больницу, после того как заметила ночную потливость, быструю утомляемость, слабую переносимость физической нагрузки и странную походку. Врачи не стали проводить обследование и просто списали признаки на лень.

Диагноз поставили лишь в 11 лет, когда невролог после генетического теста обнаружил у него атаксию Фридрейха — редкую дегенеративную болезнь нервной системы. Это заболевание не поддается лечению, но его можно контролировать и предотвращать осложнения, поэтому Родригесу назначили курс физиотерапии, трудотерапии, перевели на специальную диету и направили к логопеду. В результате состояние мальчика удалось стабилизировать.