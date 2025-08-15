Стиль жизни
Бразильские врачи три года списывали опасную болезнь ребенка на его лень
Здоровье

15 августа, 14:15

1 мин.

Бразильские врачи три года списывали опасную болезнь ребенка на его лень

Мария Задорожная
Автор
Ребенок лежит
Фото ridvan_celik, iStock

В Бразилии на протяжении трех лет врачи списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на усталость и лень. Историю мальчика рассказало издание Metropoles.

Мать 9-летнего Ренату Родригеса привела его в больницу, после того как заметила ночную потливость, быструю утомляемость, слабую переносимость физической нагрузки и странную походку. Врачи не стали проводить обследование и просто списали признаки на лень.

Диагноз поставили лишь в 11 лет, когда невролог после генетического теста обнаружил у него атаксию Фридрейха — редкую дегенеративную болезнь нервной системы. Это заболевание не поддается лечению, но его можно контролировать и предотвращать осложнения, поэтому Родригесу назначили курс физиотерапии, трудотерапии, перевели на специальную диету и направили к логопеду. В результате состояние мальчика удалось стабилизировать.

Храп женщины оказался признаком редкой формы онкологии.
Создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом

  • Саша

    Для диагностики редких забоолеваний нужно назначать редко назначаемые и дорогие анализы. Легче списать на лень и усталость ребенка. Но болезнь, тем более такая редкая сама по себе не пройдет, тем паче неизлечимая. А симптомы будут проявлять себя более активно, пока не надется среди миллиарда ничего не понимающих в мелицине врачей доктор, который что-то понимает в медицине. Например, может отличить лень от хандры.

    15.08.2025

