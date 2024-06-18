В городах России зафиксировали вспышки ботулизма: что известно
В России продолжает расти число госпитализированных с подозрением на ботулизм. Ранее СМИ сообщали, что более 120 пациентов в Москве обратились в больницы с признаками пищевого отравления, теперь вспышки ботулизма обнаружены в еще в четырех регионах страны.
В каких городах зарегистрированы случаи ботулизма
Москва
В столице России от некачественной еды из службы доставки пострадал 121 человек, 55 из них находится в тяжелом состоянии.
Московская область
По данным Telegram-канала «112», в Московской области 6 человек попали больницы с симптомами ботулизма. По предварительным данным, случаи заражения опасной инфекцией выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове.
Казань
В Казани также с подозрением на ботулизм в больницы обратились 14 человек, передает «БизнесOnline». Все пострадавшие размещены в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Нижний Новгород
По данным Telegram-канала Shot, в Нижнем Новгороде обнаружено 14 случаев заражения ботулизмом. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь.
Причина вспышки ботулизма
Отмечается, что все пострадавшие заказывали готовую еду в службе доставки или покупали ее в супермаркетах. Госпитализированные ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ряд СМИ сообщает, что причиной отравления стала консервированная фасоль, которую добавляли в салаты. Именно в ней образовался ботулотоксин.
По факту отравлений заведены уголовные дела, а производители, чьей продукцией отравились россияне, приостановили работу.