В городах России зафиксировали вспышки ботулизма: что известно

В России продолжает расти число госпитализированных с подозрением на ботулизм. Ранее СМИ сообщали, что более 120 пациентов в Москве обратились в больницы с признаками пищевого отравления, теперь вспышки ботулизма обнаружены в еще в четырех регионах страны.

В каких городах зарегистрированы случаи ботулизма

Москва

В столице России от некачественной еды из службы доставки пострадал 121 человек, 55 из них находится в тяжелом состоянии.

Московская область

По данным Telegram-канала «112», в Московской области 6 человек попали больницы с симптомами ботулизма. По предварительным данным, случаи заражения опасной инфекцией выявили в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове.

Фото sudok1/istockphoto.com

Казань

В Казани также с подозрением на ботулизм в больницы обратились 14 человек, передает «БизнесOnline». Все пострадавшие размещены в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Нижний Новгород

По данным Telegram-канала Shot, в Нижнем Новгороде обнаружено 14 случаев заражения ботулизмом. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь.

Причина вспышки ботулизма

Отмечается, что все пострадавшие заказывали готовую еду в службе доставки или покупали ее в супермаркетах. Госпитализированные ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ряд СМИ сообщает, что причиной отравления стала консервированная фасоль, которую добавляли в салаты. Именно в ней образовался ботулотоксин.

Фото Belyaevskiy/istockphoto.com

По факту отравлений заведены уголовные дела, а производители, чьей продукцией отравились россияне, приостановили работу.