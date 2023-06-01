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Сегодня, 19:30

Большинство россиян признались, что мечтают пожить у моря

Алина Савинова
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Большинство россиян мечтают пожить у моря. Об этом информирует «Life.ru», ссылаясь на исследование мебельной компании Mr.Doors.

Согласно опросу, 64% россиян выбрали вариант «местечко поближе к морю». Вторым по популярности (24%) стал ответ «городок в окружении гор», третьим (10%) — «какой-нибудь крупный мегаполис».

Некоторые участники исследования отметили, что готовы были бы отдыхать в любой точке мира, но постоянно жить — только в России. Другие заявили, что даже на короткое время не согласились бы покинуть родную страну и отдыхать предпочитают только в ней.

Источник: https://life.ru/p/1583473
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