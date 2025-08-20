Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Американские ученые нашли природное средство, которое защищает от развития рака печени
Здоровье

20 августа 2025, 21:10

1 мин.

Американские ученые нашли природное средство, которое защищает от развития рака печени

Мария Задорожная
Автор
Гуава крупным планом
Фото Murilo Gualda, iStock

Американские химики нашли доступный способ синтезировать природные соединения, подавляющие развитие рака печени — одного из наиболее распространенных и опасных онкологических заболеваний в мире. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie.

Многие препараты, применяемые в клинике, основаны на природных молекулах. Так, кора яблони содержит салицин, который организм превращает в салициловую кислоту — близкий аналог аспирина. Однако массовое производство таких веществ зачастую ограничено ресурсами. В связи с этим команда профессора Уильяма Чейна разработала метод полного синтеза природных молекул, встречающихся в гуаве, обладающих противоопухолевым действием.

Авторами предложен химический «рецепт», позволяющий добывать эти соединения из доступного сырья в больших объемах.

«Теперь любой исследователь сможет повторить наш подход и, возможно, найдет более короткий и эффективный маршрут. Мы открыли дорогу впервые», — сказал аспирант Лиам О'Грейди, соавтор статьи.

Перспективы огромны: в США ежегодно регистрируются более 42 тысяч случаев рака печени и желчных протоков, при этом свыше 30 тысяч пациентов погибают. На поздних стадиях пятилетняя выживаемость не превышает 15%, а существующая химиотерапия обходится здравоохранению в миллиарды долларов.

Сейчас ученые работают в партнерстве с Национальным институтом рака США, чтобы проверить эффективность синтезированных молекул в терапии других форм рака.

Онкология.10 научно подтвержденных факторов, которые увеличивают риск развития рака
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Что произошло за день 9 июня. Главное
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Читайте далее
В России планируют ввести новый запрет для продажи сигарет
Следующий материал
В России планируют ввести новый запрет для продажи сигарет
Последние новости
18:30
Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению
8 июн 16:45
Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
7 июн 14:30
Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
6 июн 19:00
Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
3 июн 16:30
Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку