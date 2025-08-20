Американские ученые нашли природное средство, которое защищает от развития рака печени

Американские химики нашли доступный способ синтезировать природные соединения, подавляющие развитие рака печени — одного из наиболее распространенных и опасных онкологических заболеваний в мире. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie.

Многие препараты, применяемые в клинике, основаны на природных молекулах. Так, кора яблони содержит салицин, который организм превращает в салициловую кислоту — близкий аналог аспирина. Однако массовое производство таких веществ зачастую ограничено ресурсами. В связи с этим команда профессора Уильяма Чейна разработала метод полного синтеза природных молекул, встречающихся в гуаве, обладающих противоопухолевым действием.

Авторами предложен химический «рецепт», позволяющий добывать эти соединения из доступного сырья в больших объемах.

«Теперь любой исследователь сможет повторить наш подход и, возможно, найдет более короткий и эффективный маршрут. Мы открыли дорогу впервые», — сказал аспирант Лиам О'Грейди, соавтор статьи.

Перспективы огромны: в США ежегодно регистрируются более 42 тысяч случаев рака печени и желчных протоков, при этом свыше 30 тысяч пациентов погибают. На поздних стадиях пятилетняя выживаемость не превышает 15%, а существующая химиотерапия обходится здравоохранению в миллиарды долларов.

Сейчас ученые работают в партнерстве с Национальным институтом рака США, чтобы проверить эффективность синтезированных молекул в терапии других форм рака.