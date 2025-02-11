Аллерголог заявила, что сезон аллергии в России может начаться раньше обычного

Аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что сезон аллергии в России может стартовать раньше. Причина — оттепельная зима.

По ее словам, аллергическую реакцию могут спровоцировать споры грибов, обнажившиеся после раннего схода снега.

«В некоторых случаях аллергия на определенные виды плесневых грибков, обитающих в почве, может быть сезонной и обостряться при повышении влажности или гниении органических веществ, обнажении земли из-за потепления», — сказала медик.

Врач добавила, что этот аллерген может заявить о себе на улице и в помещении вне зависимости от времени года.

Помимо грибов из-за раннего потепления начнут раньше цвести растения. Как отметила доктор, в феврале пыльцу могут начать вырабатывать орешник и ольха, ранние сорта плодовых деревьев и кустарников. Чтобы распознать ринит, аллерголог советует обратить внимание на соответствующие признаки: резко возникающий дискомфорт при входе в теплое помещение, покраснение кожи, высыпания и зуд. Также при аллергии закладывает нос, возникает насморк.

По словам Алены Бондаренко, чтобы смягчить аллергическую реакцию, нужно принимать комплекс витаминов, носить медицинские маски и во время цветения растений не гулять по паркам. При обострении симптомов следует обратиться к врачу. При этом при первом появлении аллергического ринита нужно пройти специальный тест у аллерголога для распознания аллергена.